Депутаты Госдумы планируют ужесточить прием иностранцев в российские колледжи

© Вечерняя Москва

Депутаты Государственной думы хотят ужесточить прием иностранцев в российские колледжи. Соответствующая информация следует из документа.

Так, парламентарии выступили с предложением запрашивать документы, подтверждающие законность пребывания в России, у иностранных граждан. Также всех абитуриентов из других государств будут тестировать на знание русского языка. Те, кто не сдаст экзамен, не будут допущены к обучению.

В документе отмечается, что аналогичное правовое регулирование установлено в части приема на обучение по основным общеобразовательным программам, передает РИА Новости.

Депутат Государственной думы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, в свою очередь, заявил, что необходимо выплачивать выпускникам с красными дипломами надбавку к заработной плате в течение первых трех лет с начала работы.

Недавно нижняя палата парламента в первом чтении приняла проект закона, которым предлагается предоставить девятиклассникам, не сдавшим ГИА, возможность бесплатно обучиться рабочей профессии.