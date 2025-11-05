В Москве в квартире нашли лиса, 15 кур и петухов

На севере Москвы из квартиры изъяли лиса и домашнюю птицу, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

О "квартирной ферме" в прокуратуру сообщил житель дома на улице Викторенко. Тайное хозяйство вычислили, когда увидели во дворе гуляющих с лисом домочадцев. Когда проверяющие пришли домой к хозяевам лиса, то выяснилось, что кроме дикого зверя москвичи завели у себя дома двух собак, двух петухов и 15 кур.

Поскольку содержание лис в жилом доме запрещено законодательством, животное изъяли и передали для реабилитации в Московский зоопарк. По этому факту проводится проверка.