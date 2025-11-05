Россиянам рассказали, когда в стране ожидается следующая шестидневная рабочая неделя

Жителей России следующая шестидневная рабочая неделя ожидает не раньше 2027 года. Об этом в среду, 5 ноября, рассказал председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в следующем году длинных рабочих недель не ожидается. В 2026-м новогодние каникулы сокращать не будут, поэтому в январе россияне впервые за долгое время смогут отдохнуть целых 12 дней.

Прошлая рабочая неделя в России была шестидневной — она продлилась с 27 октября до 1 ноября. После жители страны отдыхали три дня подряд по случаю Дня народного единства, передает ТАСС.

Иногда влиться в рабочий процесс после праздников довольно сложно. Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, как сделать это «безболезненно».

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, в свою очередь, отметил, что смены в дни государственных праздников оплачиваются в двойном размере, это касается и Дня народного единства.