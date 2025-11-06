Две недели праздника: как россияне будут отдыхать на Новогодних каникулах

В начале 2026 года россиян ждут традиционные продолжительные новогодние выходные. Согласно производственному календарю, отдых начнется 31 декабря 2025 года, которое выпадает на среду, и завершится 11 января 2026-го, в воскресенье. Таким образом, впереди у граждан страны почти две недели праздников и возможности провести время с семьей или отправиться в путешествие.

Праздничные выходные установлены статьей 112 Трудового кодекса РФ. В соответствии с постановлением правительства №1466, дни 3 и 4 января переносятся на 9 января 2026 года и 31 декабря 2025-го соответственно. Это позволило сделать январские каникулы максимально продолжительными.

Тем, кто хочет продлить отдых, достаточно взять отпуск 12 и 13 января — в этом случае можно получить целых две недели непрерывных выходных, потратив всего два дня из отпуска. Однако работодатели советуют заранее согласовать даты, чтобы избежать пересечений и задержек в работе.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере или компенсируется дополнительным выходным, за исключением тех сфер, где приостановка деятельности невозможна — транспорта, медицины, коммунальных и экстренных служб.

Норма рабочего времени в январе 2026 года составит: при 40-часовой неделе — 120 часов, при 39-часовой — 117, при 36-часовой — 108, а при 30-часовой — 90 часов. Всего в 2026 году россиян ждет 247 рабочих и 118 выходных дней, что важно учитывать при расчете отпускных и составлении годового графика.