Служивший в церкви россиянин бросил колледж и ушел на СВО

21-летний россиянин на четвертом курсе бросил учебу в кулинарном колледже, оформив академический отпуск, и решил уйти в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

По данным издания, боец с позывным Федор восемь лет учился в православной гимназии, затем служил в церкви два года помощником алтарника, после чего поступил в кулинарный колледж, но не доучился. На фронт он отправился вместе с 19-летним другом, которого впоследствии не стало. За день до этого военнослужащий потерял родную бабушку.

Россиянин считает, что на фронте без веры никак — особенно когда кого-то теряешь.

«После [того, как] друга [не стало], я взывал к нему, прося, чтобы он мне помог», — вспомнил он.

Сейчас россиянин служит техником беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе спецназа «Ахмат».

Ранее сообщалось о россиянине, который через месяц после достижения совершеннолетия отправился на фронт. Бабушку он поставил перед фактом, что уходит на СВО. Вскоре пришли известия о том, что молодой человек уже не вернется с передовой.