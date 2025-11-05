В Госдуме рассказали о следующей шестидневной рабочей неделе

Следующая шестидневная рабочая неделя ждет жителей России не раньше 2027 года, так как в 2026 году длинных рабочих недель не предусмотрено.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его цитирует ТАСС.

«Если мы посмотрим на утвержденный производственный календарь на 2026 год, то мы видим, когда отдыхаем, когда работаем. И таких продолжительных недель, которые были перед ноябрьским праздником, в 2026 году не будет», — напомнил парламентарий.

Он также добавил, что в 2026-м не будут сокращены новогодние каникулы, хотя об этом звучит большое число предложений, так как в январе россияне впервые за долгое время будут отдыхать 12 дней подряд.

Как оплачивается шестидневная рабочая неделя

Минувшая рабочая неделя в России была шестидневной — она продлилась с понедельника, 27 октября, до субботы, 1 ноября. Затем россияне в честь Дня народного единства отдыхали три дня подряд, после чего со среды, 5 ноября, началась трехдневная рабочая неделя.