В МВД назвали три привычки, помогающие защититься от мошенников

Граждане России могут защититься от мошенников, выработав в себе три привычки. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.

Первой из них там назвали привычку не действовать с ходу. В ведомстве отметили, что любая просьба «срочно» и «прямо сейчас» что-либо сделать является стоп-сигналом.

Кроме того, россиянам рекомендовали выбрать один канал доверия, а также анализировать поступающую информацию на наличие «тревожных маркеров», таких как срочность, эмоции, риск упустить выгоду и персональные данные.

«Если в сообщении есть хотя бы два — перед вами, скорее всего, фишинг или социальная инженерия», — отметили в ведомстве.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о новом способе обмана жильцов в домовых чатах.