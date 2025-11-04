В АТОР оценили угрозу для российских туристов из-за тайфуна на Филиппинах

Тайфун «Калмаэги» не представляет прямой угрозы для российских туристов, которые отдыхают на территории Филиппин. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© Газета.Ru

«Несмотря на сложности, прямой угрозы для туристов, следующих инструкциям, нет. Местные власти и туроператоры следят за ситуацией и не допускают людей к опасным активностям. Все туристические группы находятся в безопасности», — отмечается в сообщении.

В АТОР уточнили, что из-за непогоды туроператоры скорректировали экскурсионные программы. Так, отменена поездка к Подземной реке в Пуэрто-Принсесе, а также пересматривается график морских экскурсий. Вместо этого туристам предлагают более безопасные занятия, включая спа-процедуры и культурные мероприятия.

По данным Управления по туризму Филиппин, в настоящее время на островах может находиться около 550–600 россиян. На текущий момент море полностью закрыто для всех видов паромов и лодок, из-за чего туристы не могут покинуть остров Боракай.

4 ноября российское посольство на Филиппинах опубликовало рекомендации для граждан РФ в связи с тайфуном «Калмаэги», обрушившимся на островное государство. Российских туристов призвали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.