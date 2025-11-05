Патриарх Кирилл рассказал о любви к Украине

Русская православная церковь (РПЦ) молится за Украину и очень любит эту страну и ее жителей. О любви к украинцам заявил глава РПЦ патриарх Кирилл, его слова приводит Life.ru.

По словам предстоятеля Церкви, украинский народ очень близок ему лично — он рассказал, что общался с выходцами из этой страны во время работы в Ленинградской Духовной Академии.

Мы молимся за Украину, любим очень Украину, украинский народ мне очень близок

Ранее Кирилл заявил, что мир приближается к апокалипсису в связи с развитием искусственного интеллекта. По его словам, в случае если нравственность и вера у человечества будут ослабевать, то это может привести к страшным последствиям внедрения искусственного интеллекта.