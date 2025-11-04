Посольство РФ на Филиппинах опубликовало рекомендации для россиян из-за тайфуна

Российское посольство на Филиппинах в своем Telegram-канале опубликовало рекомендации для граждан РФ в связи с тайфуном «Калмаэги», обрушившимся на островное государство.

«Посольство настоятельно рекомендует: оставаться в безопасных помещениях на период непогоды; следить за оповещениями местных властей и экстренных служб», — говорится в сообщении.

Кроме того, россиянам в диппредставительстве рекомендовали избегать поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также согласовывать с авиаперевозчиком изменения в расписаниях рейсов.

Незадолго до этого в Гидрометцентре России сообщили, что бушующий на Филиппинах тайфун «Калмаэги» в течение ближайших суток может стать сильнее. По данным синоптиков, в среду, 5 ноября, в 03:00 мск скорость ветра может увеличиться до 40 м/с, порывы же прогнозируются до 57 м/с.