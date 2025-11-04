В ГД рассказали, как россияне будут отмечать два новых праздника

Россияне смогут отмечать два новых праздника, однако без масштабных торжеств. Об их значении рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По указу президента Владимира Путина, подписанному 4 ноября в День народного единства, в стране учреждены два новых ежегодных праздника. День коренных малочисленных народов Российской Федерации будут отмечать 30 апреля, а День языков народов — 8 сентября.

Бессараб подчеркнула, что эти даты станут символом уважения к культурному и языковому многообразию страны. По ее словам, сегодня особенно важно сохранять традиции и религии малых народностей, поддерживать многоязычие и взаимное уважение между народами России.

Депутат отметила, что в других странах ситуация противоположная: так, в Эстонии людей высылают за недостаточное знание языка, а на Украине русский язык подвергается притеснению. На этом фоне, считает Бессараб, сохранение культурной идентичности внутри России приобретает особое значение, передает Aif.ru.

Новый профессиональный праздник — День работника суда — будет из года в год отмечаться в России 5 ноября. Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I «О форме суда».