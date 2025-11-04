Пострадавшие в результате ДТП юные хоккеисты обратились в медучреждение

Шесть членов детской хоккейной команды обратились за помощью в медучреждение после дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Инцидент произошел в понедельник, 3 ноября, на 191-м километре трассы «Волгодонск-Ростов-на-Дону». Авария с участием трех легковых автомобилей и микроавтобуса унесла жизни двух взрослых. Юные хоккеисты в возрасте от 11 до 16 лет в момент столкновения находились в микроавтобусе.

Пострадавшим детям оказали экстренную медицинскую помощь, уточнила Волк. Текущие состояние их здоровья официальный представитель МВД уточнять не стала.

«В медицинское учреждение обратились 6 юных хоккеистов», — резюмировала Волк.

Поврежденные в ходе ДТП автомобили поместили на специализированную стоянку для проведения необходимых экспертиз. Волк отметила, что в результате аварии погибли предполагаемые виновники происшествия. Речь идет о водителе легковушки Hyundai Solaris и пассажире того же автомобиля. Результаты расследования станут известны позже, после завершения доследственной проверки, заключила представитель МВД.