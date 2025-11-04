В Вологде открыли памятник Ивану Грозному высотой с четырехэтажный дом

В День народного единства в Вологде состоялось торжественное открытие нового памятника Ивану Грозному.

Бронзовый монумент, общая высота которого достигает девяти метров, сравним по размерам с четырехэтажным домом. Он состоит из шестиметровой фигуры царя, установленной на трехметровом гранитном постаменте.

Вологжане смогли рассмотреть новую достопримечательность со всех сторон. Динамичный образ царя создан московским скульптором Михаилом Красильниковым и его творческой группой. Иван Грозный изображен в классическом стиле с крестом в одной руке и мечом в другой - эти символы олицетворяют духовную и государственную власть.

На постаменте размещены рельефные композиции, иллюстрирующие ключевые исторические моменты, связанные с Иваном Грозным и его пребыванием в Вологде. Царь сделал город своей северной резиденцией и прожил здесь в общей сложности более трех лет, заложив каменную крепость. Именно этим объясняется выбор места для монумента у стен Вологодского кремля, как подчеркнул автор проекта.

Для создания праздничной атмосферы на обновленной Кремлевской площади работали площадки с историческими реконструкторами, выступали музыканты, а ремесленники продавали свои изделия.

Открытие монумента стало частью большого праздника, посвященного также завершению масштабной реконструкции Кремлевской площади, где размещен новый памятник.

Инвестор проекта отметил, что перед ним стояла ответственная задача - разработать и воплотить архитектурный проект, который сочетал бы традиционный подход с современными технологиями и принципами благоустройства таких общественных пространств, как Кремлевская площадь.