Тайфун «Калмаеги» застал врасплох российских туристов на Филиппинах

Российские туристы пожаловались, что обрушившийся на Филиппины тайфун «Калмаеги» застал их врасплох, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в общей сложности в отелях застряли 2000 туристов. Они боятся покидать гостиницы, сидят в номерах без света.

Путешественники заметили, что рейсы задерживаются в нескольких аэропортах, а самая популярная воздушная гавань, Мактан-Себу, закрыта.

Один из отдыхающих отметил, что из-за отмены рейса его семье пришлось остаться ещё на 4 дня на Боракае.

Журналисты уточнили, что россияне, срок пребывания которых на острове приближается к максимально допустимым 30 суткам, оказались в подвешенном состоянии: за overstay им могут грозить денежные штрафы.

Метеорологи заметили, что тайфун «Калмаеги» продолжает движение и теперь угрожает жителям Вьетнама. Ожидается, что стихия достигнет его побережья уже 6 ноября.

Ранее сообщалось, что российские туристы заселились в пострадавший от урагана отель Brisas Guardalavaca в кубинской провинции Ольгин.

Экстремалы в ходе переговоров с руководством отеля заявили, что не желают никуда переезжать, будут жить в том месте, которое выбрали и оплатили.