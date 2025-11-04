В России госзакупки в образовании разрешат делать через маркетплейсы

Президент России Владимир Путин распорядился запустить экспериментальный правовой режим, который позволит проводить закупки для государственных и муниципальных нужд в сфере образования на российских маркетплейсах. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В эксперимент включат отечественные цифровые платформы, обеспечивающие доставку товаров более чем в половину регионов страны. Его реализацией займется правительство РФ совместно с профильной комиссией Госсовета, при участии ВЭБ.РФ и заинтересованных маркетплейсов.

Путин также поручил подготовить и внести в законодательство изменения, необходимые для запуска программы с 1 января 2026 года.