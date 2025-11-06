Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Больше всех в Москве зарабатывают руководители крупных компаний, банков, IT-специалисты, архитекторы, стоматологи и хирурги, адвокаты, главные инженеры, некоторые менеджеры в b2b-продажах.

Об этом сообщает Life со ссылкой на данные Росстата. В публикации отмечается, что зарплата всех этих специалистов превышает 300 тысяч рублей.

Руководители крупных компаний и банков получают от 600 тыс. до 1,2 млн рублей, ведущие архитекторы — до 900 тыс. рублей, разработчики искусственного интеллекта или DevOps-инженеры - от 400 до 700 тысяч рублей, адвокаты — около 350 тыс. рублей, а стоматологи и хирурги в частных клиниках — около 300 тыс. рублей в месяц. Издание подчеркивает, что средняя зарплата в Москве сегодня составляет около 145 тысяч рублей.

Приблизительно столько зарабатывают инженеры, бухгалтеры, финансисты, юристы и курьеры. До этого сообщалось, что большинство опрошенных россиян (70%) уверены, что распределение доходов в стране несправедливо. 37,3% отметили, что реальные зарплаты давно не поспевают за ростом цен, а 32,2% заявили, что вся система оплаты труда нуждается в пересмотре.