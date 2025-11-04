Названы причины учащения землетрясений на Камчатке

Учащение ощутимых землетрясений на Камчатке связано с последствиями летнего мегаземлетрясения магнитудой 8,8, рассказал журналистам геофизик, создатель музея «Вулканариум» Сергей Самойленко. Об этом пишет РИА Новости.

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки исследователи фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки.

Так, за прошедшие сутки специалисты Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН зафиксировали 58 землетрясений, из них 6 ощутимых в Петропавловске-Камчатском и Елизове.

«Однако геофизики спокойны и не готовятся к какой-то катастрофе», — подчеркнул Самойленко.

По его словам, «катастрофа уже позади», но афтершоковый процесс после столь сильного события выглядит необычно.

«Летнее мегаземлетрясение магнитудой 8,8 — это настолько ненормально само по себе, что обычный, «хороший» афтершоковый процесс тоже выглядит странно и даже пугающе», — заметил ученый.

Сейчас Камчатка «устраивается» на новом месте после главной серии событий, а взаимное движение плит не только не заканчивается, а напротив, может стать интенсивнее из-за нарушений, вызванных сильной сейсмичностью, констатировал геофизик.