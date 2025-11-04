Подруга Ирины Усольцевой, которая пропала вместе с мужем Сергеем и дочерью Ариной в тайге Красноярского края, усомнилась в возможности отыскать семью спустя месяц беспрерывных поисков. Своим мнением Мария Шрайнер поделилась в беседе с aif.ru.

«Странно на это надеяться. Но это дело каждого», — коротко сказала она.

Одно из последних сообщений Ирина отправила именно подруге. В нем женщина рассказала, что они с мужем передумали идти на тантру и вместо этого решили отправиться в мини-путешествие.

Кроме того, Ирина рассказала, что в последнее время ее состояние улучшилось. Она начала просыпаться с «радостью и любовью, без откатов». Также женщина сообщила Шрайнер, что у нее наметился переход к более стабильному финансовому состоянию. Спустя несколько дней после этого сообщения Усольцева вместе с мужем и дочерью бесследно исчезла.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Шпионский след: появилась версия бегства из России пропавшей семьи Усольцевых

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

1 ноября Telegram-канал 112 сообщил, что у Сергея Усольцева до исчезновения были штрафы по делам о нарушении финансового и налогового законодательства.