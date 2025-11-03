В российском регионе из-за удара ВСУ по подстанции отключился свет

В городе Рыльске Курской области из-за удара ВСУ по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн.

Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от поврежденной подстанции, уточнил губернатор. Энергетики в ближайшее время начнут устранять последствия атаки, добавил он.

Накануне в Ростовской области два человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор российского региона Юрий Слюсарь уточнил, что из-за атаки беспилотников в хуторе Ленинаван загорелся автомобиль, повреждения получили два частных дома.