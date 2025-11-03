В России предложили сократить летние каникулы

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в понедельник, 3 ноября, предложила сделать июнь учебным месяцем, сократив летние каникулы у школьников до двух месяцев. По ее словам, в этом месяце ученики могли бы заниматься творческими предметами.

При этом омбудсмен отметила, что в таком случае «ЕГЭ придется сдвигать».

— Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. Если есть бабушки и дедушки, это упростит историю. А если нет? Даже лагерей на 28 дней уже нет. 21 — редко, в основном на две недели, — высказалась Ярославская.

Она также предложила уменьшить количество уроков с семи–восьми до шести, передает радиостанция «Говорит Москва».

31 октября заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что России нужно перейти на 12-летнюю систему обучения в школе вместо 11-летней, поскольку текущего срока обучения не хватает, чтобы дети усвоили весь объем знаний. По его словам, это изменение является «требованиями сегодняшнего дня».