Иерей РПЦ Струцкий осудил стремление россиян к удовольствию, сравнив их с ослами

Иерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Струцкий в понедельник, 3 ноября, раскритиковал соотечественников за приоритет материальных благ над духовностью, сравнив их с ослами.

— Сейчас время такое, когда кормят этих «ослов» своих. И эти «ослы» ничего не хотят делать. Никакие заповеди им не нужны, потому что все это идет против желудка «осла». «Осел» говорит: «Я хочу отдыхать, есть, пить и веселиться», — высказался священнослужитель во время публичной лекции.

Он подчеркнул, что из-за роста количества «ослов», которые не хотят знать ничего, «кроме своего желудка», христианство «умаляется», передает Telegram-канал «Нетипичный Краснодар».

30 октября священник РПЦ Павел Островский заявил, что основные причины проблем с демографией в России связаны не с абортами, а с разводами и стремлением к личному комфорту. Он призвал сосредоточиться на обучении граждан вопросам брака с учетом православного учения, поскольку, по его словам, стремление к удобству противоречит идее многодетности. Островский подчеркнул, что вопросы абортов и демографии нужно рассматривать отдельно друг от друга.