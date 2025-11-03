Иерей РПЦ Струцкий осудил стремление россиян к материальным благам

Иерей РПЦ Андрей Струцкий в публичной лекции раскритиковал соотечественников за приоритет материальных благ над духовностью, сравнив граждан с ослами. Видео с заявлением священнослужителя опубликовал Telegram-канал "Нетипичный Краснодар". "Получается, что сейчас время такое, когда кормят этих "ослов" своих, и эти "ослы" ничего не хотят делать. Никакие заповеди им не нужны, потому что все это идет против желудка "осла". "Осел" говорит, я хочу отдыхать, есть, пить и веселиться… Поэтому христианство сейчас умаляется, потому что таких вот "ослов" все больше и больше. И ничего не хотят знать, кроме своего желудка. Почти каждый ищет соломку, где можно полежать, отдохнуть и почесаться", – заявил Струцкий. 31 октября в РПЦ призвали молиться за души "хэллоуинствующих" соотечественников, потому что Хэллоуин представляет собой заигрывание с темной силой. В свою очередь адвокат Олег Зернов напомнил россиянам, что демонстрация в Хэллоуин символики, которую возможно ассоциировать с сатанизмом (движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), может грозить арестом.