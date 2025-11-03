Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде из-за дела митрополита УПЦ Арсения

Во время судебного заседания в Днепропетровске у наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) резко повысилось давление, после чего его экстренно госпитализировали.

По информации Святогорской лавры, суд рассматривал его дело, когда во время слушания здоровью митрополита резко ухудшилось, сообщает РИА «Новости».

В официальном сообщении отмечается: «Во время заседания владыке Арсению стало очень плохо. Был объявлен перерыв. Владыка отправился в гостиницу для короткого отдыха, принятия пищи и лекарств. Туда была вызвана скорая. Врачи замерили архиерею давление: тонометр показал 200 на 110. Сейчас скорая везет митрополита Арсения в больницу».

Ранее Союз православных журналистов сообщал, что Арсения выпустили из СИЗО по состоянию здоровья, однако практически сразу он был вновь задержан сотрудниками СБУ. По данным СПЖ, после повторного задержания медики вынесли заключение о его якобы удовлетворительном состоянии здоровья. В Святогорской лавре заявляют, что полицейские в Днепропетровской области забрали у митрополита все лекарства и держали его в камере при температуре 10-13 градусов.

Напомним, в апреле СБУ предъявила обвинение в «пособничестве» российским военным настоятелю Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Арсению.