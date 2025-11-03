Блогер Лиза Миллер признана банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом блогера Лизу Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой ранее возбудили уголовное дело о преступной легализации денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

На момент обращения в суд Батюта накопила долгов на 233 миллиона рублей, ей нечем рассчитываться с кредиторами.

«У должника, согласно представленному списку кредиторов, имеются неисполненные денежные обязательства перед кредиторами на общую сумму 233 299 102,40 рублей», — сказано в материалах суда.

Суд решил, что имеющегося у Батюты имущества недостаточно для расчётов с кредиторами.

В итоге ее признали банкротом. Назначен арбитражный управляющий, который должен составить список неисполненных обязательств, а также найти все имущество Батюты, которое можно продать и рассчитаться с должниками.

Финансовый управляющий должен отчитаться в апреле следующего года.

Ранее стало известно, что Батюта ликвидировала ИП в начале 2025 года.