Девятиметровый памятник Ивану Грозному открывают в России

Памятник Ивану Грозному в Вологде откроют в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«4 ноября мы открываем обновленную площадь у нашего Вологодского Кремля и памятник Иоанну Васильевичу», — сказал он.

До этого Филимонов сообщал, что девятиметровый памятник высотой будет установлен на обновленной Кремлевской площади. По словам главы региона, памятник должен стать символом движения Русского государства вперед, приумножения земель, распространения православной веры.

