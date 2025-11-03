В свой день рождения умерла актриса сериала «Следствие едут знатоки»

Актриса, сценарист и кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

© Kino-teatr.ru

Отмечается, что артистка скончалась 2 ноября.

«Ушла из жизни 2 ноября 2025 года, в день своего рождения», — гласит сообщение портала.

Вера Малышева, помощник режиссера Александра Хотиненко рассказала, что у актрисы был инсульт несколько лет назад, пишет «АиФ». https://aif.ru/society/stala-izvestna-prichina-smerti-aktrisy-sledstviya-vedut-znatoki-shterengarc

Инна Израилевна Штеренгарц окончила театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Работала в театре, была редактором документальных фильмов на Свердловской киностудии. В 1993 году дебютировала в кино в фильме «Макаров» режиссера Владимира Хотиненко.

Актриса также снималась в фильмах «Каникулы в зазеркалье», «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя», «Вечерний звон», «По ту сторону волков», «Метаморфозис».

Около тридцати лет Штеренгарц занималась кастингом артистов и сотрудничала с ведущими режиссерами. Одна из известных ее работ — сериал «Гибель империи», где необходимо было подобрать сотни исполнителей.