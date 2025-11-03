Раскрыт доступный всем секрет долголетия

Илья Родин

Исследователи из Европейского университета Мадрида в Испании пришли к выводу, что даже 10-минутная прогулка в день на свежем воздухе значительно увеличивает продолжительность жизни. Доклад ученых опубликовал научный журнал Annals of Internal Medicine.

Раскрыт доступный всем секрет долголетия
© Global Look Press

Борха дель Посо Круз, один из автор публикации, заметил, что большинство исследований сосредоточены на общем количестве ежедневных шагов. Он добавил, что полученные его группой данные показывают — то, как люди накапливают эти шаги, также имеет значение.

По его словам, если человек будет ходить 10 тыс. шагов день, но от дивана к телевизору, либо от здания к зданию, то особой пользы не будет.

«Это добавляет нюансов к идее «10 000 шагов в день»: даже если вы не достигнете этого числа, несколько более длинных прогулок, а не много коротких, разрозненных шагов, могут иметь реальное значение для здоровья сердца и долголетия», — разъяснил ученый.

Круз пояснил, что длительные прогулки улучшают кровообращение, снижают кровяное давление, поддерживают контроль глюкозы.

1