Раскрыт доступный всем секрет долголетия

Исследователи из Европейского университета Мадрида в Испании пришли к выводу, что даже 10-минутная прогулка в день на свежем воздухе значительно увеличивает продолжительность жизни. Доклад ученых опубликовал научный журнал Annals of Internal Medicine.

Борха дель Посо Круз, один из автор публикации, заметил, что большинство исследований сосредоточены на общем количестве ежедневных шагов. Он добавил, что полученные его группой данные показывают — то, как люди накапливают эти шаги, также имеет значение.

По его словам, если человек будет ходить 10 тыс. шагов день, но от дивана к телевизору, либо от здания к зданию, то особой пользы не будет.

«Это добавляет нюансов к идее «10 000 шагов в день»: даже если вы не достигнете этого числа, несколько более длинных прогулок, а не много коротких, разрозненных шагов, могут иметь реальное значение для здоровья сердца и долголетия», — разъяснил ученый.

Круз пояснил, что длительные прогулки улучшают кровообращение, снижают кровяное давление, поддерживают контроль глюкозы.