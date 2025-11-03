В России задумались о полном запрете табака

Российские политики обсуждают возможность полного запрета на продажу табака, подобного тому, что действует на Мальдивах, рассказал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

По его словам, эту идею поддерживает, в частности, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий полагает, что Россия может в будущем ввести жесткие меры против табака. Вместе с тем, для разработки и реализации этих мер необходимо, чтобы общество само выступило за такой запрет, а власти достигли согласия по этому вопросу.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Мальдивы стали единственной страной на планете, где власти ввели запрет на курение для поколения.

Согласно указу президента Мохамеда Муиззу, с 1 ноября 2025 года гражданам страны, родившимся после 1 января 2007 года, запрещено покупать, употреблять или получать табачные изделия.