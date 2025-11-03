Стало известно, как мошенники готовятся к «Черной пятнице»

Мошенники готовятся использовать фиктивные сайты, фишинг и «активационные сборы» накануне традиционных для ноября массовых скидок на товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Эксперты отмечают, что мошенники в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» создают фиктивные интернет-магазины, имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами.

В период скидок также активно продвигаются вредоносные приложения и боты в мессенджерах. Их рекламируют как инструмент для отслеживания скидок и эксклюзивных промокодов, но на деле они крадут данные или подписывают жертву на платные услуги.

Кроме того, в дни «Черной пятницы» создается «идеальный фон для маскировки мошеннических действий». Это может быть фишинг под видом службы поддержки, когда после покупки приходит смс о «проблеме с заказом» или ссылкой для «подтверждения данных».

Также используются ложные акции и обещания выгодного кэшбэка с требованием вначале уплатить «активационный сбор».

Эксперты «Мошеловки» советуют покупать товары только на официальных сайтах, и с подозрением относиться к чересчур выгодным ценам. С продавцами лучше общаться в личном кабинете и не переходить по сторонним ссылкам.