Мошенники придумали новую схему обмана, действуя от имени граждан

Мошенники стали чаще применять подмену номера телефона и тактику двойного агента, рассказал РИА Новости начальник отдела по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Алексей Коробченко.

По уверению специалиста, этот новый способ вообще не требует взаимодействия с жертвой - аферист просто является в салон сотовой связи и перевыпускает сим-карту гражданина на себя, получая все данные с нее, а также приобретая возможность проходить двухфакторную аутентификацию.

Понятно, что для этого обманщику нужны паспортные данные гражданина. Но сегодня подобная информация продается в теневом сегменте интернета. Опасность этой схемы в том, что законопослушный гражданин узнает о том, что стал жертвой обмана, слишком поздно, когда мошенник получил доступ от его имени к различным сервисам.

Еще один вариант - это взлом аккаунта человека и изучение контактов. Потом аферист начнет просто действовать от его имени. Опасность здесь в возможности подмены реквизитов платежных документов.

На сегодняшний день самые популярные способы массового обмана людей - это поддельные сайты, имитирующие государственные ресурсы, онлайн-магазины и маркетплейсы, сайты банков и организаций, связанных с деньгами. Особенно чаще это используется мошенниками ближе к концу года, когда идут массовые распродажи и граждане начинают закупаться новогодними подарками.

Здесь единственный способ защититься - внимательно изучать сайты организаций, и прежде чем там что-нибудь брать, заказывать или оформлять - сравнить сайты.