Юрист рассказала о телефонных мошенниках, действующих под видом налоговых инспекторов

Телефонные мошенники похищают деньги россиян под видом налоговых инспекторов. Об этом РИА Новости рассказала юрист, бывший сотрудник правоохранительных органов Елена Браун.

© Газета.Ru

Она пояснила, что мошенники обзванивают граждан по телефону и представляются налоговыми инспекторами. Под прицел преступников попадают не только самозанятые, индивидуальные предприниматели или директора фирм, но и обычные работники.

Во время разговора аферисты сообщают о якобы имеющихся неучтенных налогах или ошибках в декларациях, для исправления которых гражданам необходимо зайти в личный кабинет в «Мой налог» на «Госуслугах» и посмотреть запрос от налоговой инспекции. Выяснив, что запроса нет и не было, потерпевшему предлагают сопоставить данные портала налоговой службы с «Госуслугами», после чего мошенники просят ввести пароль из SMS.

Как бесплатно пробить человека по базам данных

Затем граждан убеждают, что их средства были использованы для финансирования запрещенных организаций, за что грозит уголовная ответственность. Кроме того, аферисты предлагают выслать «уведомление на уплату имущественных налогов». С этой целью они уточняют адрес для отправки документа курьером и просят сообщить высланный код, нужный якобы для подтверждения доставки.

Юрист напомнила, что налоговая инспекция взаимодействует с предпринимателями и обычными гражданами только через личный кабинет налогоплательщика или через СБИС и никогда не общается с помощью мессенджеров или телефонных звонков.

3 ноября в МВД сообщили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют фиктивную доставку с маркетплейса, а затем получают доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах».

Ранее в МВД рассказали о трех правилах, помогающих против кибермошенников.