В РФ внезапно стала популярна одна малоизвестная профессия

На российском рынке труда под конец текущего года внезапно взлетел спрос на специалистов по 3D-печати и интернету вещей (IoT) — устройств с онлайн-датчиками. Об этом сообщила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

«Растет интерес компаний к специалистам, работающим на стыке цифровых технологий, производства и виртуальной среды. Особенно заметно увеличился спрос на экспертов в сфере 3D-печати, в сегменте IoT, а также — проектировщиков виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR)», — объяснила собеседница «Известий».

В ряде регионов востребованность в таких специалистах выросла в диапазоне от 11 до 41%. По мнению аналитиков, динамика обусловлена процессами замещения импортной продукции, повсеместным внедрением цифровых технологий и развитием отечественного технологического производства.

Ранее URA.RU писало, что в стране выдали порядка 200 сертификатов, подтверждающих IT-компетенции. В начале года эксперты предрекали, что в топ трендов на рынке попадут профессии, связанные с ИИ, специалисты по машинному обучению и промпт-инженеры.