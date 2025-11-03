3 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

3 ноября в мире отмечаются: День косплея — искусства перевоплощения в персонажей игр и фильмов, а также День медузы. В США на эту дату приходится Национальный день сэндвича. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 3 ноября 2025 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Всемирный день медузы

Ученые считают, что медузы живут на Земле уже более 500 миллионов лет. Они играют очень важную роль в экосистеме океана, будучи и хищниками, и добычей, и даже источником жизненно необходимых ресурсов.

Так, во всех видах медуз содержится коллаген, который активно применяют в фармакологии и хирургии. Яды этих животных изучают в контексте разработки противораковых препаратов. Более того, некоторые виды медуз съедобны и являются неотъемлемой частью азиатской кухни.

Всемирный день косплея

Косплей (от английского costume play) — это искусство перевоплощения в персонажей из фильмов, аниме, комиксов, видеоигр или книг. Как правило, косплееры сами мастерят свои костюмы для участия в фотосессиях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях. Помимо незаурядных навыков рукоделия, это хобби требует наличия актерского мастерства, чтобы как можно точнее представить своего персонажа на сцене.

Какие еще праздники отмечают в мире 3 ноября

День оладушек; Международный день калькулятора; День беззадачности.

Праздники в разных странах

Национальный день сэндвича в США

По легенде, любимый американцами закрытый бутерброд появился в Англии. «Изобретателем» этого блюда считают Джона Монтэгю, графа Сэндвича (1718-1792), министра иностранных дел Британской империи.

По одной из версий, будучи страстным картежником, Сэндвич как-то попросил слугу принести ему максимально простой ужин — два куска хлеба с ростбифом — чтобы ни на минуту не отвлекаться от игры и не запачкать руки.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 3 ноября

День победы на Мальдивах; День провозглашения независимости Панамы; День флага в ОАЭ.

Какой церковный праздник 3 ноября

День памяти преподобного Илариона Великого

Согласно Палестине. Для изучения наук его послали в Александрию, где святой познакомился с христианами и принял крещение. Вернувшись на родину, Иларион раздал свое имущество и поселился отшельником в пустыне.

Однажды на него напали разбойники, но святой словом смог убедить их оставить преступную жизнь. Вскоре о духовных подвигах Илариона узнала вся Палестина — к нему начали приходить одержимые, чтобы преподобный избавил их от власти нечистых духов. О том, чем именно страдал человек, Иларион узнавал с помощью обоняния. Кроме того, святой наставлял монахов — с его благословения по всей Палестине начали строить монастыри.

Какие еще церковные праздники отмечают 3 ноября

День памяти святого Илариона Печерского; День памяти преподобных Феофила и Иакова Омучских; Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.

Приметы на 3 ноября

В народном календаре 3 ноября — Иларионов день. На Руси к этому времени ожидали снегопад, так что из дома без веской причины не выходили. Как правило, день посвящали наведению уюта, девушки и женщины собирались вместе на вязание.

Если 3 ноября прошла метель, то следующий год будет хлебным. Принять в этот день подарок от незнакомца — к болезни. Если 3 ноября снег выпал и не растаял — весна будет ранняя.

Кто родился 3 ноября

Советский поэт широко Уильяма Блейка, Редьярда Киплинга и Роберта Бернса.

Российский музыкант-мультиинструменталист, певец и композитор, Градского считают одним из основоположников русского рока: в 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», а затем — ВИА «Скоморохи».

В репертуаре артиста были самые разные композиции. Например, популярные эстрадные песни — «Как молоды мы были», «Замыкая круг» — и саундтреки к советским мультфильмам — «Песня рыбы-пилы» из «Голубого щенка», «Погода была ужасная, принцесса была прекрасная» из короткометражки «Принцесса и людоед».

Кто еще родился 3 ноября

Анна Винтур (76 лет) — журналист, главный редактор Vogue США; Дольф Лундгрен (68 лет) — американский актер; Евгений Плющенко (43 года) — российский фигурист, олимпийский чемпион; Сергей Дружко (57 лет) — российский актер; Кендалл Дженнер (30 лет) — американская модель.