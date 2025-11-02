Ефремов начал репетиции своего первого спектакля после выхода из колонии

Российский актер Михаил Ефремов приступил к репетициям в театре "Мастерская 12" Никиты Михалкова.

Как пишет KP.RU, вышедший из колонии заслуженный артист России репетирует главную мужскую роль в спектакле по сценарию Михалкова "Без свидетелей".

Премьера намечена на февраль следующего года.

Как отмечается, Ефремов, отбывший наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом, может передвигаться только по территории РФ.

Ранее сообщалось, что Ефремов снимется в нескольких фильмах.