Правительство признало город Сочи курортом федерального значения

RT на русском

Правительство России признало Сочи курортом федерального значения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

© РИА Новости
«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи общей площадью 351 081,05 га курортом федерального значения», — говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу 1 января 2026 года.

