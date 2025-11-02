Правительство признало город Сочи курортом федерального значения

Правительство России признало Сочи курортом федерального значения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи общей площадью 351 081,05 га курортом федерального значения», — говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу 1 января 2026 года.

Ранее специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» на фоне возобновления работы аэропорта Краснодара в беседе с RT рассказали, куда поехать отдыхать из столицы Кубани.