Россиянам рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

Мошенники разработали очередную комплексную схему — теперь злоумышленники выманивают личные данные граждан под видом звонка от «бухгалтера», сообщающего о «положенной выплате», пишет пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале.

В киберполиции уточнили, что аферисты звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации.

«Называют время записи, номер кабинета и поясняют, что дистанционно это сделать нельзя. В конце разговора, как бы спохватившись, просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска. Всё выглядит настолько официально, что усомниться трудно», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты отметили, что чаще всего на первом этапе злоумышленники выманивают код авторизации из SMS или одноразовый пароль — именно с их помощью реально получить доступ к значимым аккаунтам.

Паспортные данные сами по себе для взлома недостаточны, однако достаточны для создания психологического эффекта, подчеркнули в МВД.

По их словам, далее жулики работают по стандартному сценарию — подключают к беседе «специалистов профильных ведомств», «правоохранителей», те сообщают о мнимой утечке данных, «финансировании террористов» или других тяжких обстоятельствах.

В ведомстве констатировали, что это работает в связи с тем, что комбинация официального языка, конкретики (номер кабинета, должность) и ожидания бюрократических процедур снижает бдительность — человек воспринимает просьбу как рутинную служебную формальность.

Приглашения, даже совершенно легитимные, следует проверять, используя официальные каналы связи, резюмировали в киберполиции.