Актер Роман Попов оставил многомиллионное наследство

Умерший 28 октября российский комедийный актер Роман Попов оставил после себя две квартиры в Москве, одну - в Сочи, а также загородный дом в Московской области. Последний продавался за 54 миллиона рублей.

"Плюс могут быть объекты интеллектуальной собственности, то есть авторские права, либо права на исполнение произведений, в частности - в кино, в сериалах или спектаклях, телепередачах, которые сняты и потом будут потом будут заново показаны", - приводит aif.ru слова юриста Александра Хаминского. Общая сумма наследства оценивается в сто миллионов.

Если у Попова не было завещания, его наследниками первой очереди станут его супруга Юлия, трое несовершеннолетних детей и мать. Отец Романа умер 14 лет назад.

При этом супруга Попова Юлия имеет право на половину имущества, приобретенного совместно, а вторая половина будет подлежать разделу между прочими наследниками.

Независимо от наличия завещания несовершеннолетние могут претендовать на свою долю. Как и мать актера.

Вчера в Москве прошло прощание с Поповым, звездой сериала "Полицейский с Рублевки". Он умер в 40 лет от рака. Его тело кремируют.