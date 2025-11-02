Умер бывший главред «Известий»

Иван Лаптев, бывший главный редактор «Известий» (1984-1990) умер в больнице на 92-м году жизни, рассказала журналистам его супруга Татьяна Карева. Об этом пишет РБК.

Дата и место похорон пока не называются.

«К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался в больнице», — отметила вдова.

Иван Дмитриевич Лаптев родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Крутинского района Омской области.

В 1960 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт имени В.В. Куйбышева (сегодня Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия), а в 1973 году — Академию общественных наук при ЦК КПСС. Доктор философских наук.

В 1973-78 годах был лектором, консультантом отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. В 1978 году стал членом редколлегии газеты «Правда», а в 1982-м занял пост заместителя главного редактора издания. В 1984 году возглавил «Известия».

В 1994–1995 годах занимал пост заместителя председателя Комитета по печати, с 1995 по 1999 год — председателя Комитета. В 2001–2003 годах возглавлял Ассоциацию книгоиздателей России.

Лаптев выпустил несколько книг, в числе которых «Планета разума», «Мир людей в мире природы» и «Власть без славы».

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, получил три благодарности от бывшего президента Бориса Ельцина и почетную грамоту правительства России.