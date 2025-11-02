Названа причина заселения россиян в полуразрушенный ураганом отель на Кубе

Российские туристы заселились в пострадавший от урагана отель Brisas Guardalavaca в кубинской провинции Ольгин. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© Соцсети

По данным канала, стоимость туров в отель достигает 200 тыс. рублей за 10 дней на двоих.

Большинство россиян, заранее забронировавших номера, согласились переселиться в гостиницы города Варадеро, который находится более чем в 700 км — совсем в другой части острова.

Вместе с тем, 20 российских туристов выразили недовольство и потребовали, чтобы их заселили в тот отель, который они оплатили.

«Их желание исполнили, теперь туристы делятся фоточками небольшого хаоса с территории с месседжем: «Пойдёт. Зато там, где хотели», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что ураган высшей категории «Мелисса» обрушился на отель Brisas Guardalavaca на Кубе, в котором часто отдыхают российские туристы.

Ураган повредил фасад здания, вырвал с корнем пальмы, занес мусором бассейн и пляж.