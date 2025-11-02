Криминалист объяснил странное поведение сына пропавшей Усольцевой

Старший сын Усольцевых, пропавших в сибирской тайге, ведёт себя странно, потому что может знать, где находится его семья. Так считает криминалист Михаил Игнатов, пишет «АиФ».

Игнатов считает, что старший сын Ирины Усольцевой —

Даниил Баталов — может знать, где находится его мать, отчим и сестра.

«Я склоняюсь к той версии, что все близкие и родные прекрасно знают об их судьбе», — сказал эксперт.

По его словам, на съемках ТВ-передачи сын Усольцевой вел себя странно: был чересчур спокоен, не выказывал переживаний и страданий. При этом он заявил, что не хочет травмировать бабушку, хотя мать Ирины Усольцевой и так знает, что они исчезли.

«АиФ» отмечает, что видео Баталова в соцсетях также заставили экспертов усомниться в его страданиях. После съемок в Москве он записал веселое видео на фоне столичного делового центра и отправился праздновать Хэллоуин.

Поиски Ирины и Сергея Усольцевых, их пятилетней дочки Арины продолжаются уже больше месяца. В последний раз их видели 28 сентября. Эксперты и пресса высказывают разные версии о том, что могло произойти.