Российский депутат призвал рожать зачатых от насильников детей

Депутат Свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер призвал женщин рожать детей, зачатых от насильников.

Об этом сообщает Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург».

«Все, что касается изнасилований — это достаточно небольшое количество, и вопрос нужно решать индивидуально. Если психологически для женщины это невозможно, то врач, психолог объясняет, что это — живая жизнь и сегодня в этой жизни нуждаются другие», — сказал он.

По мнению парламентария, в России много семей, которые хотят завести ребенка, однако не могут этого сделать. С жертвами изнасилований стоит проводить работу, считает он. Объяснять им, что рожденных детей можно отдавать другим семьям.

Помимо того, Вегнер в интервью изданию «Подъем» объяснил, что насильник, безусловно, должен быть наказан, однако ребенок имеет право на жизнь, а о генах рассуждают чудаки.

«Кто-то рассуждает о генах… Чудаки. Что они могут знать о генах? Рожденный малыш — чистый сосуд, что нальешь, то и будешь пить. Нальешь совесть, и будет человек, а кислое вино — и получишь брагу. И да, зародившаяся жизнь имеет право на жизнь!» — сказал он.

Ранее иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе заявил, что изнасилованные женщины должны сохранить ребенка, если он был зачат таким путем.