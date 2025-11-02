Раскрыто, сколько россиян проведут ноябрьские выходные дома

Согласно собранным данным опроса РИАМО, 69% россиян планируют провести ноябрьские праздники в семейном кругу. Часть респондентов предпочитают домашний отдых или путешествия.

© РИА "ФедералПресс"

«РИАМО» представили результаты исследования предпочтений россиян относительно проведения ноябрьских праздничных выходных. Согласно полученным данным, подавляющее большинство граждан – 69% респондентов, намерены посвятить это время общению с близкими. Каждый пятый опрошенный планирует провести дни в компании друзей, тогда как около 5% респондентов выразили желание остаться в одиночестве или вынуждены работать в праздничные дни.

Предпочтения распределились следующим образом: 40% участников исследования выбрали домашний отдых, тогда как 20% опрошенных намерены отправиться на дачу или в сельскую местность. Внутренний туризм пользуется популярностью у 17% россиян, и всего 3% респондентов рассматривают возможность зарубежных поездок. Культурная программа, включающая посещение музеев и театров, привлекает 14% граждан, тогда как шопингом планируют заняться лишь 6% опрошенных.

Финансовая составляющая исследования демонстрирует, что более половины россиян: 51%, готовы потратить на праздничные мероприятия не более 5 тысяч рублей на человека. В свою очередь 53% подтвердила намерение увеличить расходы на питание вне дома, включая посещение кафе и ресторанов. При этом 59% участников опроса не планируют объединять бюджеты с друзьями для совместных трат, хотя каждый пятый респондент: 22% – практикует совместную оплату продуктов для праздничных застолий. Еще 10% планируют общий бюджет на развлечения, 5% – на топливо и совместные поездки, а 4% – на аренду домов или загородного жилья.

