В России появится новый профессиональный праздник

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День сварщика, он будет отмечаться в конце мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В кабмине уточнили, что праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.

В правительстве уточнили, что с инициативой установления праздника обратились представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

Напомним, что 24 октября 2025 года Михаил Мишустин подписал постановление об установлении нового профессионального праздника — Дня работника суда.

Согласно документу, отмечать праздник предлагается ежегодно 5 ноября, в день выхода указа Петра Великого «О форме суда».