В Крыму накануне Дня народного единства более 1000 человек станцевали "Калинку"

В Симферополе на стадионе "Локомотив" более тысячи человек исполнили русский народный танец "Калинка".

В акции приняли участие танцевальные коллективы, студенты и школьники, учащиеся из стран Азии и Африки, получающие образование в крымских вузах.

"В этом году танцу "Калинка" исполняется 165 лет, и в Крыму проживает около 165 национальностей, - рассказала заместитель директора Дома дружбы народов Крыма Александра Бондаренко. - Нашу инициативу поддержали все, потребовалось поле стадиона, чтобы вместить участников, мы посвятили акцию Дню народного единства".

До сих пор "Калинку" в таком составе в Крыму еще не исполняли. Потребовалось несколько коротких репетиций прямо на искусственном покрытии стадиона, чтобы танец стал синхронным. Участники акции вышли в национальных костюмах своих народов, отчего зрелище получилось еще более впечатляющим.

Пока одни танцоры исполняли "Калинку", другие участники акции развернули огромный флаг России.

Справка "РГ"

"Калинка" - русская песня, написанная Иваном Петровичем Ларионовым в народном стиле. Иногда ошибочно считается народной песней. Также "Калинкой" называется народно-сценический танец, исполняемый под мелодию этой песни. Песня была впервые исполнена на любительской сцене в Саратове в спектакле. Вскоре Ларионов, по просьбе известного в то время певца и создателя хора народной песни Агренева-Славянского, с которым он был в приятельских отношениях, отдал эту песню в его репертуар. С хора Славянского и началась популярность "Калинки".