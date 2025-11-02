Названы сроки восстановления ЛЭП для снабжения Запорожской АЭС

Линию электропередачи (ЛЭП) «Феросплавная-1» для снабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отремонтируют к середине ноября.

Сроки восстановления назвал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает РИА Новости.

«Ремонтные работы на ней еще не завершены. По всем признакам это произойдет примерно в середине ноября», — заявил дипломат.

18 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что на ЗАЭС начался ремонт систем внешнего энергоснабжения. Он добавил, что начало работ стало следствием конструктивной позиции властей России и Украины, которые вместе с МАГАТЭ разработали комплексный план ремонта.