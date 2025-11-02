Юрист предупредил о штрафах за хранение колясок в подъездах

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъездах колясок, санок или велосипедов. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По словам юриста, наказание закреплено в административном кодексе и связано с нарушением правил противопожарной безопасности. Он объяснил, что посторонние предметы на лестничных клетках могут помещать жильцам в случае эвакуации из-за возгорания. Эксперт уточнил, что эта норма также распространяется на предметы, сделанные из горючих материалов.

— В домах современной застройки изначально уже идет планировка дома с помещениями, предусмотренными для хранения колясок. Если же в доме такого помещения нет, то ответственность за оставление вещей в подъезде лежит на жильце, — передает слова Машарова РИА Новости.

