Как Сысерть стала городом-сказкой

Заводы на Урале - как кремли. Раньше вокруг них строилась жизнь. Пруд, плотина, предприятие, храм и дома рабочих - типичный городской пейзаж. Сысерть - не исключение. Только здесь все это - в окружении величественной природы. Отсюда вышел сказитель Павел Бажов. Тут, в сорока километрах от Екатеринбурга, он родился и жил до десяти лет, а вдохновение черпал всю жизнь.

© Российская Газета

Для Бажова Сысерть всегда была городом детства. Где можно ловить рыбу на кузнечиков. Где лес как дом. Где бабка с дедом были первыми рассказчиками старинных преданий. Став взрослым, Бажов услышит их еще от "деда Слышко" на Полевском заводе и от рабочих в Сысерти - с 1925-го по 1935 год он шесть раз побывал на уральских заводах. Позже, потеряв сына и не зная, как справиться с болью, сядет и напишет знаменитые сказы. Сборник "Малахитовая шкатулка" выйдет, когда ему будет 60 лет.

Мир бажовских сказов - про силу природы и человека. Всем заправляет строгая хозяйка медной горы. В лесу можно встретить оленя, из-под копыта которого летят самоцветы. А где покажется лихая Огневушка-Поскакушка, там и золото - "вроде редьки посажено". Это, кстати, редкая форма залегания кустового россыпного золота, то есть геологический факт, коих у Бажова вообще много.

- Бажов следил за тем, чтобы фактология была верная. Прежде чем что-то написать, досконально выспрашивал у каменных дел мастеров. Ну и в Сысерти в те времена, если о камне пишешь, нельзя было вообще не понимать ничего, - говорит мне владелец каменной лавки Юрий Ильмурзин.

Юрий учился на геолога, в первый поход за камнями пошел в 1985 году. Потом кем только не работал, но увлечение сохранил. Ездил по месторождениям, собрал неплохую коллекцию, а несколько лет назад открыл свою лавку. Прямо как у Бажова: "Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого краешком зацепит, того не выпустит". За стеклом в лавке - лазурит, родонит, тальк, яшма, агаты, солнечный камень… Малахит только не здешний - из Африки, уральские месторождения давно оскудели. У Бажова и про это есть сказ - "Железковы покрышки".

За создание особого мира Бажова называют уральским Толкиным, хотя его сказы не фэнтези, а скорее были, в основе которых - впечатления детства и горнозаводский фольклор. Как подметила уральская писательница Майя Никулина, чудеса бажовских сказов "непоколебимо здешние, неотторжимы от нас и от нашей горы". Место действия - Сысерть и окрестности. Прототип старого барина - владелец заводов Сысертского горного округа Алексей Турчанинов. Там работал отец писателя, вываривал железо из чугуна.

Краевед Александр Савичев много лет изучает историю города, показывает туристам улицы, по которым ходили герои сказов. Говорит, мир Бажова вполне реален. Вот улица, где жила сирота Даренка из "Серебряного копытца", - прежде Глинная, ныне Шейнкмана. Стоит поныне и дом прототипа деда Коковани, приютившего Даренку, на улице Свердлова, 72. Крепкий сруб.

На бледной девятиэтажке яркое панно - каменный цветок. Сысерть вся такая - мост между сказкой и былью. Красоту здесь стараются не искать, а видеть. Например, погибающий когда-то фарфоровый завод теперь центр креативной экономики и промышленного туризма. На легендарное советское производство пришли со своими идеями и эскизами молодые дизайнеры, привлеченные в творческую лабораторию "Антихрупкость". А на экскурсии по цехам можно убедиться, что изящная чашечка ручной работы выдерживает вес взрослого человека.

Новое "железо" - инсталляции, спектакли и выставки - выпускают художники и режиссеры на бывшем железоделательном заводе Турчаниновых-Соломирских. Пять лет назад его территорию очистили от мусора и превратили в арт-кластер. Шумит фестиваль "Лето на заводе". Правда, пока только с июня по сентябрь.

Здесь, на заброшенном заводе XVIII века, Савичев создал музей, собрав вместе с волонтерами артефакты - кирпичи, железо, пушечные ядра, утюги… Кое-что нашли на самой территории, но многие вещи музею подарили или они были выкуплены с помощью краудфандинга. "Продается, например, личная печать заводовладельца Дмитрия Соломирского, я пишу, давайте всем миром ее выкупим. И люди со всей страны помогают", - говорит Александр. За пять лет музею помогли 1465 человек.

Феномен Сысерти не номенклатурный подход, а с выдумкой. Агентство развития Сысерти привлекает гранты и бизнес, собирает идеи у горожан. Каждый желающий привносит что-то свое, а власти это не отвергают. "И музей, и креативный кластер создаются неравнодушными людьми. И восхищает сама ситуация, как мы все вместе, прикладывая разные силы, это все делаем", - говорит Александр.

Захожу в дом-музей Бажова. Юным экскурсантам из 3 Б класса рассказывают, как раньше мальчишки шли на завод уже в 10-12 лет: "Работа нехитрая - в 5 утра пришел, в 5 вечера домой. 12 часов смена". Такая судьба ждала и Пашу Бажову - на заводе работало семь поколений его семьи. Но однажды он взял томик Пушкина в библиотеке. "Новый получишь, когда этот выучишь наизусть", - сказал библиотекарь. Он, конечно, шутил, но мальчик к словам отнесся серьезно и многое выучил. Уездный врач, знакомый семьи, обратил внимание, что Паша знает Пушкина назубок, и посоветовал родителям учить сына дальше. И даже с этим помог. Бажов поступил сначала в Екатеринбургское духовное училище, потом в Пермскую семинарию. "Если бы не Пушкин, я бы так и остался заводским пареньком с четырехклассным образованием", - рассказывал Бажов. Это значит, что без Пушкина не было бы "Малахитовой шкатулки" и других сказов. А без этого и Сысерть сегодня была бы совсем другой.