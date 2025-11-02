Россиян предупредили о штрафе за детские коляски в подъездах

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф за хранение в подъездах детских колясок, санок или велосипедов. об этом Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Юрист указал, что оставлять в подъезде вещи запрещено по противопожарным правилам. В случае выявления такого правонарушения физических лиц могут наказать штрафом до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит ответственность в сумме до 400 тысяч.

По словам общественника, современные дома оборудованы специальными площадками для хранения колясок или велосипедов. Если же подобных мест в здании нет, то юрист посоветовал жильцам использовать балконы.