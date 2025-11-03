Многодетные семьи имеют право на бесплатный участок земли

С начала 2026 года в стране стартует новая форма господдержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

«Эта мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми. Получателями станут семьи, где растут дети до 18 лет, а также молодые люди, обучающиеся очно, до 23 лет. Размер выплаты будет дифференцирован в зависимости от числа детей и совокупного дохода семьи, особое внимание будет уделено многодетным и малоимущим гражданам», — объяснил парламентарий.

Отмечается, что подать заявление можно будет дистанционно через портал «Госуслуги» или лично в налоговой инспекции.

«Для оформления потребуется подтвердить уровень доходов и наличие детей. Мера направлена на укрепление института семьи, повышение рождаемости и поддержку стабильности в обществе и полностью отвечает приоритетам действующей политики государства», — заключил парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что с 2026 года начнёт действовать семейная налоговая выплата.