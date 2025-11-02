В России школьные звонки в ноябре заменят на патриотические мелодии

В российских школах в ноябре в рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» школьные звонки заменят на музыкальные композиции, посвящённые единству страны.

Об этом сообщили в Минпросвещения, отметив, что ученики услышат современные патриотические композиции о дружбе, взаимопомощи и любви к Родине.

Среди них: «Братья мои», «Матушка Россия», «Милая Россия», «Мы едины! Непобедимые!», «Флаг моего государства».

Уточняется, что тематика музыкальных пауз также приурочена и к другим календарным датам — Международному дню пианиста (8 ноября) и Дню матери (30 ноября).